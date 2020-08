WTA Praga – Simona Halep sul velluto, annientata ai quarti la polacca Frech: staccato il pass per la semifinale (Di venerdì 14 agosto 2020) Simona Halep stacca il pass per la semifinale del torneo WTA di Praga praticamente senza sudare, annientando letteralmente la polacca Frech, costretta ad arrendersi allo strapotere della tennista rumena. La numero 2 del ranking mondiale non lascia scampo alla propria avversaria, superandola con il punteggio di 6-2, 6-0 dopo un’ora esatta di gioco. Una dimostrazione di forza pazzesca della Halep, che in semifinale se la vedrà con la vincente dell’ultimo quarto di finale in programma tra Begu e Sorribes Tormo.L'articolo WTA Praga – Simona Halep sul velluto, annientata ai quarti la polacca ... Leggi su sportfair

