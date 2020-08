Ufficiale: colpo dell’Arsenal, ecco Willian (Di venerdì 14 agosto 2020) Finalmente è Ufficiale: Willian è un giocatore dell’Arsenal. Gran colpo dei gunners che si sono assicurati le prestazioni del fantasista brasiliano, svincolatosi dal Chelsea dopo sette stagioni. Proprio con la maglia dei blues è arrivata la consacrazione: 339 presenza e 63 reti. Per Willian anche l’esperienza in Ucraina, con la maglia dello Shakhtar Donetsk. Foto: Twitter Arsenal L'articolo Ufficiale: colpo dell’Arsenal, ecco Willian proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

