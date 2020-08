Morto il bimbo di 7 anni ferito dal nonno con un colpo di pistola alla testa (Di venerdì 14 agosto 2020) È Morto il bimbo di 7 anni che ieri mattina alle 10.30 è stato raggiunto da un colpo di pistola esploso dal nonno , un 76enne, in un appartamento di via Val Sillaro, in zona Fidene, a Roma. La salma... Leggi su feedpress.me

