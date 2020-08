Quello che chiede i pieni poteri per rimandare le decisioni (Di giovedì 13 agosto 2020) Mi considero fra i pochi giornalisti che non ha mai preso una posizione secca sulla vicenda del “virus”. Non lo considero un motivo di vanto, perché era facile capire che i cosiddetti scienziati nulla sapevano del virus, per mesi camparono, e tuttora campano, distribuendo banalità prezzemolate di vanità. Peggio ha fatto la loro Cupola (Oms), passò mesi a smentirsi in continuazione. Sui politici meglio calare un velo penoso, i più astuti non si sono mossi da: “attendiamo il vaccino”, barricandosi nei rispettivi ministeri. Così alcuni di noi hanno ecceduto nella banalizzazione, altri nell’estremizzazione. Siamo tuttora in una situazione di stallo. Io stesso mi sono limitato a scrivere: “I conti si faranno alla fine” perché gli unici dati che contano sono: 1. I morti per milione di abitanti; 2. La ... Leggi su nicolaporro

LucaBizzarri : Se sei il Presidente del Consiglio questa foto non la fai. Non perché quello non sia un cazzaro (lo è, lo sono in t… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Tridicoleaks, tutto quello che non torna nell’autodifesa Inps. Poi non ci si sorprenda s… - matteosalvinimi : Il 3 ottobre a Catania andrò in Tribunale a testa alta, sapendo di aver agito onorando la Costituzione e facendo qu… - moro_thomas : @CommunistaCosi @IncorruttibileL Credi che invece seguendo il modello ucraino o polacco (perché quello è)il paese s… - SimoneTassi1 : @PellegriniLuisa @Lucia37603819 @remofer @doluccia16 @GenoveffaReloa1 @SensoDiNausea @1000_best @25O319 Questo è qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Quello che Regionali, Salvini: “Non ci saranno ripercussioni a livello nazionale, quello che accadrà a Roma… Il Fatto Quotidiano Fridolina Rolfo: l'attaccante del Wolfsburg vuole vincere

Fridolina Rolfo, calciatrice svedese attualmente in forza alla squadra tedesca del Wolfsburg, vuole continuare a segnare e soprattutto a vincere. Dopo due anni importanti con la maglia del Bayern Mona ...

Recensione Samsung Galaxy Buds Live: l'innovazione ha un prezzo da pagare

Partiamo da qui, dalla forma a fagiolo delle Galaxy Buds, che Samsung chiama Open Type. E voglio lasciare un attimo da parte il design che personalmente non mi entusiasma, perché ciò che conta in fin ...

Fridolina Rolfo, calciatrice svedese attualmente in forza alla squadra tedesca del Wolfsburg, vuole continuare a segnare e soprattutto a vincere. Dopo due anni importanti con la maglia del Bayern Mona ...Partiamo da qui, dalla forma a fagiolo delle Galaxy Buds, che Samsung chiama Open Type. E voglio lasciare un attimo da parte il design che personalmente non mi entusiasma, perché ciò che conta in fin ...