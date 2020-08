L'appello di un manager romano: "La mia ex ha rapito mia figlia ed è scappata. Chi sa, parli" (Di giovedì 13 agosto 2020) “Se avete visto mia figlia e sua madre, parlate”. è l’appello lanciato da Liscia di Vacca, a Porto Cervo, dal manager romano aggredito martedì a bordo piscina nel residence in cui sta trascorrendo le vacanze coi genitori e la figlia di 8 anni, che al termine del blitz è stata portata via dalla madre, una imprendtrice russa con passaporto americano e residenza a Montecarlo. In attesa che la pm di Tempio Pausania Ilaria Corbelli, che coordina le indagini affidate ai carabinieri della stazione di Porto Cervo col supporto del reparto territoriale di Olbia e del comando provinciale di Sassari, formalizzi a carico della donna l’accusa di sequestro di persona, i protagonisti della vicenda restano anonimi per tutelare la minorenne ... Leggi su huffingtonpost

