Highlights Serena Williams-Venus Williams 3-6 6-3 6-4, Wta Lexington 2020 (VIDEO) (Di giovedì 13 agosto 2020) Il VIDEO degli Highlights del match Serena Williams-Venus Williams 3-6 6-3 6-4, valido per il secondo turno del Wta Lexington 2020. Vittoria in rimonta per la minore delle sorelle Williams, che perde il primo set ma poi ha la meglio alla distanza, imponendosi in due ore e ventuno minuti di gioco. 14 gli aces messi a segno da Serena, mentre 11 i doppi falli commessi da Venus. In alto le immagini salienti del match. Leggi su sportface

sina_serena : @memoriedigiulia Se te li fai biondi fa highlights, non fino alla radice, poi la parrucchiera in teoria dovrebbe fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Serena HIGHLIGHTS Serena Williams-Venus Williams 3-6 6-3 6-4, Wta Lexington 2020 (VIDEO) Sportface.it