Da Roma: idea scambio Pau Lopez-Meret, ma è impossibile per un motivo (Di giovedì 13 agosto 2020) Ha del clamoroso la voce che rimbalza da Roma: Paul Lopez a Napoli e Meret in giallorosso. Il tutto perché il portiere è in uscita dalla Capitale e la Roma apprezza Meret, in particolar modo De Sanctis. Leggi su tuttonapoli

mirkocalemme : A #Pochettino l'idea di allenare la #Roma e vivere nella capitale italiana piace e non chiederebbe un ingaggio fuor… - tuttonapoli : Da Roma: idea scambio Pau Lopez-Meret, ma è impossibile per un motivo - MakkiaRubia : RT @marcellone8: Con la tua uscita hai alimentato tutti i detrattori della sindaca. Complimenti! Parli di visione come tutti i tromboni di… - Claudia_nurse_ : RT @marcellone8: Con la tua uscita hai alimentato tutti i detrattori della sindaca. Complimenti! Parli di visione come tutti i tromboni di… - AlamariMusicali : @imasunshish Io abito a Roma, ma non ho la più pallida idea di cosa stiate parlando ?? -