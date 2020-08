Avviso di Garanzia per Conte e 6 ministri (Di giovedì 13 agosto 2020) "Il Presidente del Consiglio Conte e i ministri Bonafede, Di Maio, Gualtieri, Guerini, Lamorgese e Speranza hanno ricevuto una notifica riguardante un Avviso ex art. 6, comma 2, legge cost. n. 1/1989 da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma". E' questo il testo della nota diffusa da Palazzo Chigi per dare la notizia degli avvisi di Garanzia ricevuti dal premier e da 6 componenti del suo esecutivo."La trasmissione da parte della Procura al Collegio", il tribunale dei ministri, "in base alle previsioni di legge, e' un atto dovuto. Nel caso specifico tale trasmissione e' stata accompagnata da una relazione nella quale l'Ufficio della Procura "ritiene le notizie di testo infondate e dunque da archiviare" è la difesa arrivata dal premier e dal governo.Restano ora da capire ... Leggi su panorama

