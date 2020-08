Vicenza, poliziotto prende per il collo un cubano: cosa rischia ora (Di mercoledì 12 agosto 2020) Vicenza teatro di un episodio che sta diventando virale. Lo scorso lunedì un poliziotto ha immobilizzato un ragazzo cubano di 21 anni a seguito di un normale controllo di polizia. La vicenda ancora non è del tutto chiarita. Il video del placcaggio sta facendo il giro del web e spunta anche l’accusa di razzismo. Il questore intanto minimizza l’accaduto e ha fornito la sua interpretazione dei fatti. cosa rischia ora il poliziotto? Il caso del poliziotto di Vicenza Sta facendo discutere nelle ultime ore il caso del poliziotto di Vicenza. A Piazza Castello un agente ha immobilizzato il ragazzo cubano stringendolo al collo con una presa stile wrestling. Dal video si ... Leggi su newspad

matteosalvinimi : Vicenza, deride gli agenti, rifiuta l’identificazione e gli amici filmano. Se un poliziotto ti chiede i documenti o… - repubblica : Vicenza, poliziotto prende per il collo un ragazzo: il video diventa un caso - LegaSalvini : Matteo Salvini, poliziotto prende per il collo uno straniero: 'Altro che razzismo, se non mostri i documenti...' - Entreri41 : RT @Ettore572: Giovane fermato a Vicenza, ES Polizia: bene conferma che poliziotto ha agito correttamente - ROBERTOCERVA : Giovane fermato a Vicenza, ES Polizia: bene conferma che poliziotto ha agito correttamente -