Tragedia in Italia, morti in un incidente 5 ragazzi tra gli 11 e i 16 anni (Di mercoledì 12 agosto 2020) Cuneo, 12 agosto 2020 - Erano andati a vedere le stelle cadenti, ma la gita serale si è trasformata in Tragedia. E' pesantissimo il bilancio dell'incidente avvenuto nella notte a Castelmagno, in provincia di Cuneo. Una Land Rover Defender, con 9 giovanissimi a bordo (anche se l'auto era omologata per sei persone), è finita fuori strada mentre percorreva la direttrice che dal santuario locale porta al passo della Crocetta, a quota 1.900 metri in prossimità del rifugio Maraman, nelle Alpi Cozie meridionali. (Continua...) Cinque i morti: il conducente di 24 anni e quattro ragazzini tra gli 11 e i 17 anni. Feriti gli altri quattro ragazzi, due versano in gravi condizioni (uno è stato trasportato in ... Leggi su howtodofor

