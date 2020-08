Nuovi contagi, riunione governo-regioni per prevenire ed arginare i focolai. Al Sud linea dura, rientri nel mirino (Di mercoledì 12 agosto 2020) Diciamolo chiaramente: le cose non stanno andando come pensavamo fino a qualche settimana fa. Purtroppo con l’avvento dell’estate, forse complice l’irrequietezza accumulata nel lungo ed estenuante lockdown, fatto è che soprattutto i giovani, sembrano vivere il quotidiano come nulla fosse, incurandosi totalmente di tutte le raccomandazioni lanciate loro dal governo in primis. Purtroppo i contagi stanno aumentando, non stiamo ai livelli degli altri paesi europei ma è ora che bisogna intervenire, andando a ad arginare i vari focolai che, a macchia di leopardo stanno interessando diverse aree del paese. Nuovi contagi, un problema esteso anche al Sud Poco fa si è conclusa la riunione tra il governo e le Regini per ... Leggi su italiasera

rtl1025 : ?? Salgono i contagi per #coronavirus in #Italia: sono 412 i nuovi casi registrati in un giorno, secondo i dati del… - RaiNews : #coronavirus In Germania 1226 nuovi contagi, record da maggio. In Belgio, da oggi mascherina obbligatoria in tutti… - fanpage : Le discoteche sotto l'occhio del Ministero, nuovi focolai di #Covid19 - Ale74terni : RT @Ale74terni: 69 contagi più di ieri,a fronte di 12000 tamponi in più!!! quanto vi piace fare i titoloni dicendo contagi in crescita. Anc… - Paolo1926_ : RT @ParticipioPart: Anche oggi #12agosto quasi 500 nuovi contagi in Italia e la situazione precipita in tanti altri paesi. Mi domando solo… -