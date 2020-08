L’altra metà della storia: Recensione, Trama, Cast (Di mercoledì 12 agosto 2020) Nel 2017 è uscito nei Cinema il film drammatico L’altra metà della storia, diretto da Ritesh Batra. Il film è l’adattamento del romanzo vincitore del Booker Prize “Il senso di una fine” di Julian Barnes. In Italia al Box Office L’altra metà della storia ha incassato 246 mila euro. Leggi anche: Un amore sopra le righe: Recensione, Trama, Cast L’altra metà della storia: Film Il film si basa su un romanzo di Julian Barnes del 2011 e si muove costantemente su un doppio binario tra presente e passato. Il protagonista è Tony, che ha un negozio dove si riparano le macchine fotografiche, è divorziato, ha una ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

