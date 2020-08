Immatricolazioni - Luglio si chiude con una parvenza di normalità (Di mercoledì 12 agosto 2020) In attesa degli incentivi agostani, il mondo del noleggio archivia il mese di Luglio con quella che può essere definita una ripresina: in particolare, rispetto allo stesso mese del 2019, il lungo termine sfiora il pareggio chiudendo a -2,81% (all'appello mancano 607 unità), mentre il noleggio a breve registra un sospetto +53,18%. Tale dato è dovuto principalmente a una forzatura delle Immatricolazioni da parte dei costruttori (soprattutto del gruppo Volkswagen), i quali hanno ceduto al rent-a-car quasi 4.500 vetture. Male, invece, le Immatricolazioni aziendali dirette, a quota -4,79%.Le captive meglio delle top. Con 8.094 vetture (+7,35%), le società di Nlt a diretta emanazione dei costruttori fanno meglio dei top player generalisti, controllati per lo più dal mondo finanziario e ... Leggi su quattroruote

