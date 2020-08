Deputati col bonus, Inps disponibile a dare i nomi. Camera valuta richiesta (Di mercoledì 12 agosto 2020) Non c'è privacy per i Deputati col bonus . Il Garante autorizza la pubblicazione dei nomi "se non può evincersi una condizione di disagio sociale" e tanto più per chi esercita una "funzione pubblica". ... Leggi su quotidiano

Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: POLITICI COL SUSSIDIO - ECCO I NOMI L’Inps è disposta a dare i nomi dei deputati che hanno chiesto e ottenuto il bonu… - LobbaLuisa : RT @fattoquotidiano: POLITICI COL SUSSIDIO - ECCO I NOMI L’Inps è disposta a dare i nomi dei deputati che hanno chiesto e ottenuto il bonu… - Stefano47510568 : RT @fattoquotidiano: POLITICI COL SUSSIDIO - ECCO I NOMI L’Inps è disposta a dare i nomi dei deputati che hanno chiesto e ottenuto il bonu… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: POLITICI COL SUSSIDIO - ECCO I NOMI L’Inps è disposta a dare i nomi dei deputati che hanno chiesto e ottenuto il bonu… - luisa_chiari : RT @fattoquotidiano: POLITICI COL SUSSIDIO - ECCO I NOMI L’Inps è disposta a dare i nomi dei deputati che hanno chiesto e ottenuto il bonu… -