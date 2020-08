Zaccheroni: “Pirlo? Una scommessa. L’Inter può arrivare in fondo all’Europa League” (Di lunedì 10 agosto 2020) “Pirlo è una scommessa come lo era Sarri. È vero che la Juventus ha un organico di qualità, ma in una gestione della squadra servono altre componenti. Quest’anno la Juventus ha vinto grazie alla qualità dei suoi giocatori”. Così Alberto Zaccheroni, ex calciatore e allenatore, è intervenuto ai microfoni di Rai 2 in merito alla scelta del club bianconero di affidare la panchina ad Andrea Pirlo, mentre per quanto riguarda l’Inter di AntonioConte che si prepara ad affrontare questa sera i quarti di finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, ha aggiunto: “Io credo che l’Inter abbia tutte le caratteristiche per arrivare in fondo, ha una squadra più fisica delle altre, ha un condottiero che sa gestire la ... Leggi su sportface

