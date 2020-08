Traffico Roma del 10-08-2020 ore 15:30 (Di lunedì 10 agosto 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati dalla redazione circolazione scorrevole sulla rete stradale della capitale eccezione la carreggiata interna del grande raccordo anulare svincoli per Roma Fiumicino e via della Magliana possibili difficoltà di circolazione poi in via Flaminia Nuova a causa di un incendio nel tratto compreso tra via di Grottarossa il viadotto Giubileo del 2000 Per quanto riguarda il trasporto pubblico per un guasto una busta in viale Regina Margherita la linea tram 3 è interrotta e sostituito da bus nella tratta a Porta Maggiore Valle Giulia e linee bus 319 deviati da via Regina Elena via Morgagni piazza della Croce Rossa via Nomentana viale Regina Margherita ricordiamo i lavori lungo la A24 Roma-l’aquila-teramo parzialmente chiusa in direzione Roma a ... Leggi su romadailynews

VAIstradeanas : 15:38 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 10-08-2020 ore 15:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2020 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - PLRomaCapitale : #traffico #Roma SS148 Pontina - Code a tratti causa #incidente nel tratto compreso tra Via Decima Castel Porziano e… - giusepp80039000 : RT @giusepp80039000: @RobertoMdv65 @virginiaraggi I sampietrini giusto per precisare non sono caratteristici di Roma ma vengono dal Trentin… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 10-08-2020 ore 08:00 RomaDailyNews Meteo e traffico in autostrada: bollino rosso in A12 e in A1 BO/FI

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 10 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore. Tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l’Italia, salvo ad ...

Accordo JLR-San Felice Circeo per promuovere mobilita' elettrica

ROMA (ITALPRESS) - Un accordo per la creazione di un sistema di infrastrutture destinate alla ricarica dei veicoli elettrici e' stato firmato dal Comune di San Felice Circeo e Jaguar Land Rover Italia ...

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 10 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore. Tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l’Italia, salvo ad ...ROMA (ITALPRESS) - Un accordo per la creazione di un sistema di infrastrutture destinate alla ricarica dei veicoli elettrici e' stato firmato dal Comune di San Felice Circeo e Jaguar Land Rover Italia ...