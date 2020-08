Sky: Juve, Matuidi passa all’Inter Miami, oggi le visite mediche (Di lunedì 10 agosto 2020) La Juve prova a svecchiare la rosa in vista della prossima stagione e c’è già il primo addio. Si tratta di Blaise Matuidi. Secondo quanto scrive il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, il centrocampista francese è destinato all’Inter Miami, club di MLS tra i cui proprietari c’è David Beckham. “Il centrocampista francese aveva un altro anno di contratto con la Juve. L’accordo fra le parti è stato trovato, confermate quindi le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni. Matudi arriverà a parametro zero, con i bianconeri che risparmieranno l’ingaggio per il prossimo anno, “regalando” il cartellino al calciatore francese. Secondo quanto riportato in Francia, il giocatore classe ’87 svolgerà già ... Leggi su ilnapolista

