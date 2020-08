Lecce, ecco Corvino: “Ho dato il cuore per questa maglia e continuerà a farlo” (Di lunedì 10 agosto 2020) In mattinata il Lecce, presso la sede del Banco di Napoli, ha presentato alla stampa il nuovo responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino, il quale ha già lavorato per il club giallorosso tra gli anni ’90 e gli anni 2000. Il presidente dei salentini, Saverio Sticchi Damiani, ha aperto la conferenza spiegando gli sviluppi della trattativa: “questa e’ per me una giornata di particolare emozione. E’ successo tutto in poco tempo, dalla retrocessione all’ultimo turno di campionato alla presentazione di quest’oggi di Pantaleo Corvino. Abbiamo preso il migliore d’Italia per questo tipo di ruolo, in base a quello che e’ il nostro progetto. Si apre un ciclo triennale, nel quale cercheremo di fare le cose con raziocinio, ma senza rinunciare ai sogni se si dovesse ... Leggi su sportface

fattoquotidiano : OFFESE A MATTARELLA 46enne perquisito dai carabinieri, ecco cosa aveva scritto in diversi post su Twitter - sportface2016 : #SerieB | #Lecce, il nuovo responsabile dell'area tecnica Pantaleo #Corvino si presenta alla stampa - Leccezionaleit : Progna: “Lecce, ecco ti serve per tornare grande” - Enrico_Liano : RT @fattoquotidiano: OFFESE A MATTARELLA 46enne perquisito dai carabinieri, ecco cosa aveva scritto in diversi post su Twitter https://t.co… - IndacoXD : RT @fattoquotidiano: OFFESE A MATTARELLA 46enne perquisito dai carabinieri, ecco cosa aveva scritto in diversi post su Twitter https://t.co… -