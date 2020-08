Cinque ragazzi salentini positivi al Covid-19 dopo una vacanza in Grecia (Di lunedì 10 agosto 2020) Cinque ragazzi salentini, di ritorno da una vacanza in Grecia, sono risultati positivi al Covid. Lo rivela all’Agi Antonio Donno, sindaco di Muro Leccese, comune di residenza di due dei giovani. Secondo quanto spiega lo stesso sindaco, che ieri è stato impegnato nelle attività di ricostruzione del tragitto e dei contatti, i ragazzi facevano parte di una comitiva di dieci persone giunte dalla Grecia con un traghetto nella notte tra venerdì e sabato scorsi. “Due sono di Muro Leccese, uno di Maglie, uno di Squinzano e un altro si Sanarica - afferma Donno - e ora sono tutti isolamento, insieme ai loro famigliari, dopo i controlli eseguiti dall’Asl che ha ricostruito i contatti. Ma ... Leggi su huffingtonpost

