Traffico Roma del 07-08-2020 ore 17:30 (Di venerdì 7 agosto 2020) Luceverde Roma Bentrovati dalla redazione per un nuovo aggiornamento possibili rallentamenti a causa del Traffico intenso lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare per alla Pontina la formazione Roma Sud mentre in interna sempre senza particolari disagi gli spostamenti maggiori sono tra Cassia bis e Flaminia è tra Nomentana e le bivio della A24 sempre prudenza per possibili rallentamenti a causa dei lavori sul tratto Urbano della Roma Teramo dove il Traffico verso Roma e deviato sulla complanare sulla Pontina è stato domato l’incendio che ha creato difficoltà alla Traffico tra Spinaceto e Pomezia In entrambe le direzioni anche per la presenza del fumo il Traffico Comunque continuo ad essere intenso tra ... Leggi su romadailynews

PLRomaCapitale : #traffico #Roma - Via Prenestina - Possibili difficoltà di circolazione causa incendio nel tratto compreso tra Vial… - GDF : #GDF #Roma: traffico internazionale di #cherosene rubato alla #NATO. Un #arrestato e 14 #denunciati. #NoiconVoi - romadailynews : Traffico Roma del 07-08-2020 ore 17:30: Luceverde Roma Bentrovati dalla redazione per un… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2020 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : ??????#Roma #Traffico - SS148 Pontina code a tratti fra Castel di Decima e Aprilia > Latina #Luceverde #Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 07-08-2020 ore 15:30 RomaDailyNews Albero cade sulla linea ferroviaria Napoli - Roma: circolazione sospesa dalle 16

Il traffico risulta ancora sospeso per accertamenti tecnici a seguito della caduta di un albero sulla sede ferroviaria tra Ceprano e Ceccano.

Previsioni traffico, è il weekend da bollino nero. In partenza 4 italiani su 10

La paura del coronavirus ha spinto molti a rimandare la partenza. Le mete preferite? Spiagge e montagne vicine ...

Il traffico risulta ancora sospeso per accertamenti tecnici a seguito della caduta di un albero sulla sede ferroviaria tra Ceprano e Ceccano.La paura del coronavirus ha spinto molti a rimandare la partenza. Le mete preferite? Spiagge e montagne vicine ...