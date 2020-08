Tormentoni estate 2020, la classifica dei più ascoltati (Di venerdì 7 agosto 2020) Quali sono i Tormentoni dell'estate 2020 si sa. Come stanno andando, in termini di ascolti, le varie hits, invece, è «work in progress», poiché chi è il brano vincitore, il vero tormentone di quest'estate, si saprà solo il 9 settembre, quando l'evento Power Hits estate 2020 previsto all'Arena di Verona (in radiovisione eccezionalmente senza pubblico), svelerà il titolo della canzone. Intanto però, RTL ci tiene aggiornati rivelando, settimana dopo settimana, la classifica dei 50 brani più ascoltati. Domenica 2 agosto, in particolare, è stata svelata la classifica della sesta settimana dalla partenza di Power Hits estate. Per la quarta settimana ... Leggi su gqitalia

Jerusalema è la nuova super hit afro-house del produttore Master Kg, uno dei tormentoni di quest'estate 2020. Trattasi di una canzone che sta spopolando in tutto il mondo che può vantare 65 milioni di ...

Marina di Pietrasanta (LU)_ Dopo il grande successo dell'anteprima giovanissimi con Charlotte M, la Fondazione Versiliana propone un nuovo appuntamento dedicato agli youtuber più seguiti d'Italia. Ven ...

