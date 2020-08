Israele, tragedia: bimba di 4 anni anni uccisa da colpo d’arma da fuoco (Di venerdì 7 agosto 2020) tragedia a Israele, Gerusalemme est. Una bambina di 4 anni, mentre si trovava a casa, è stata uccisa da un colpo d’arma da fuoco alla testa. A Gerusalemme est, nel sobborgo di Silwan, Haneen Zaloum, bambina di soli quattro anni ha perso la vita dopo essere stata colpita da un colpo di arma da fuoco. … L'articolo Israele, tragedia: bimba di 4 anni anni uccisa da colpo d’arma da fuoco proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

