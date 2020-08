Valle d’Aosta, pericolo ghiacciaio: evacuate le case in Val Ferret (Di giovedì 6 agosto 2020) Allerta ghiacciaio in Valle d’Aosta diramata dai tecnici regionale per il rischio del crollo di una massa di 500mila metri cubi: evacuate circa una trentina di case in Val Ferret In Valle d’Aosta i tecnici regionali hanno diramato l’allerta per il rischio crollo del ghiacciaio Planpincieuxin. Una massa di circa 500mila metri cubici di volume … L'articolo Valle d’Aosta, pericolo ghiacciaio: evacuate le case in Val Ferret proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

MediasetTgcom24 : Valle d'Aosta, allerta ghiacciaio: scatta evacuazione in Val Ferret #Planpincieux - matteosalvinimi : ...delle proprie idee, non ha prezzo: GRAZIE! ?? P.s. Credo che anche alle regionali del 20 e 21 settembre in Ligur… - you_trend : ??*Il riepilogo ufficiale per regione riporta un aumento di 181 casi, ma non sono riportati un aumento di +10 in Val… - MicheleDeFranc2 : Pazzesco quello che sta succedendo in Valle D’Aosta/Vallèe D’Aoste. - NetracerRob : @JorgeTrimy Invece ne tennero conto quando pensarono le norme della costituzione. Perché la valle d'Aosta è minoran… -

Ultime Notizie dalla rete : Valle d’Aosta “La terra che cura”, progetto per l'area dei Sibillini finanziato dalla Regione Marche Vivere Ascoli