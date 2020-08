Sky - Infortunio Insigne, in casa Napoli cresce la fiducia: oggi nuovi controlli (Di giovedì 6 agosto 2020) oggi è una giornata importante per Lorenzo Insigne, che oggi ha svolto terapie e parte del lavoro in gruppo. Nel pomeriggio ci saranno altri controlli e si avrà un quadro più chiaro circa l'infiammazione all'adduttore. Leggi su tuttonapoli

Per negare un facile canestro ad Aaron Gordon, Kyle Lowry non ha esitato a usare le maniere forti. In modo considerato tutto sommato legittimo da Evan Fournier ("Non un bel fallo, ma infatti gli è sta ...

Il Bayern Monaco ospita il Chelsea nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla. Partita: Bayern Monaco-Chelsea Data: 8 agosto 2020 Orario: ...

