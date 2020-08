Real Madrid, Zidane: «Bale? Ha preferito non giocare» (Di giovedì 6 agosto 2020) Zidane ha parlato di Bale alla vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester City: le dichiarazioni del tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha fatto chiarezza sull’assenza di Gareth Bale in vista del match di Champions League contro il Manchester City. «Si dicono tante cose, noi abbiamo un rapporto e c’è rispetto. Posso dire soltanto che è stato lui che ha preferito non giocare, il resto rimane tra noi due». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

BrunoVespa : In Spagna, in crisi Covid,in luglio 22000 spettatori per 27 repliche di Traviata nel Teatro Real di Madrid a posti… - RosScappaticci : RT @RealMarco94: Kounde dal Bordeaux al Siviglia in una sola stagione è cresciuto molto tanto da essere stato messo sotto osservazione dal… - mister_mister_w : RT @LuigiTironel7: @guarnieribe @nonleggerlo @Libero_official @FBiasin 3/3 in europa chievo in serie a per 10 anni. le squadre sono legate… - enrico_gasta : RT @_enz29: Ma che terzini pazzeschi escono dal Real Madrid Hakimi, Theo Hernandez e ora questo Reguilon - __Simo95__ : @AntonioLaRocc19 @franzaium @TuttoMercatoWeb Ronaldo scarto del real Madrid haahahahah -