Lopetegui: “La Roma è in forma, ma è alla nostra portata” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Domani il Siviglia si confronterà con la Roma in Europa League. Oggi il tecnico del club spagnolo, Julen Lopetegui, ha parlato in conferenza stampa. “Ciò che è sicuro è che i nostri avversari sono in forma, giocano molto bene e hanno una buona rosa. Fonseca è un grande allenatore. Stiamo parlando di una squadra in forma ma è alla nostra portata. Abbiamo voglia di vincere. Cercheremo di fare una grande partita, non ci sarà il ritorno e dobbiamo cercare di battere un rivale molto forte”. Sul maggior numero di giorni di riposo rispetto alla Roma. “Ciò che è successo da marzo in poi ci obbliga ad adattarci, abbiamo vissuto un periodo molto particolare. Vogliamo superare le ... Leggi su ilnapolista

