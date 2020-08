Le piramidi sono state costruite dagli alieni? Esperto: “Non ci sono dubbi sull’aiuto di esseri superiori, oggi servirebbero gru gigantesche e tecniche di edilizia difficilmente replicabili” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Oramai infuria il dibattito sul web e sui social sulla costruzione delle piramidi della piana di Giza: sono stati gli alieni oppure “ll grande popolo egizio” come sostenuto a spada tratta dagli egiziani con a capo il celebre archeologo ed egittologo Zahi Hawass? La risposta, secondo il magnate Elon Musk ed il Presidente e fondatore del C.UFO.M. dott. Angelo Carannante, è molto semplice: non vi può essere alcun dubbio sull’ipotesi di un aiuto di esseri dotati di una tecnologia superiore e quindi gli extraterrestri. La tecnica di costruzione delle piramidi di Giza, specie quella di Cheope, unitamente a tanti particolari “impossibili” per l’epoca in cui furono erette, fa sorgere più di un ... Leggi su meteoweb.eu

