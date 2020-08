Buon compleanno, Federica Pellegrini: «32 anni, e rido!» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Fino a qui tutto bene. Parola della Divina. Federica Pellegrini compie 32 anni il 4 agosto, e su Instagram si mostra al fianco della torta e dei palloncini: «32 e rido!!! Direi che l’ho presa bene», scrive nei panni di birthday girl. La campionessa del nuoto italiano, in realtà, ha festeggiato in anticipo. La notte del primo agosto insieme al collega nuotatore Alex Di Giorgio. Il motivo l’ha spiegato lei stessa: «Lo so, lo so, mancano tre giorni al mio, ma mi serviva un sabato sera per fare tardi (che vecia)… sai com’è alle 8 sono in piscina durante la settimana (che donna responsabile…)». Leggi su vanityfair

acmilan : It’s @fifinhojane’s birthday! #HBD to our Springbok! ?? Tanti auguri alla nostra rossonera Refiloe Jane: buon com… - sscnapoli : ?? Buon compleanno, #DiLorenzo! ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : Tanti auguri di buon compleanno a Giovanni Di Lorenzo ?? Il nostro numero 2??2?? compie oggi 27 anni ?? ??… - miriamblu16 : RT @RaiRadio2: Buon Compleanno ad @NaliOfficial ?? #5agosto - EmmeEmm_ : RT @liottagio: Buon compleanno al mio pupillo e protetto Stefano Sensi, Cavaliere della poesia e delle arti, Protettore del bello e del dil… -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno Buon compleanno, Ferrero: gli auguri della Sampdoria Sampdoria News 24 Unomattina in famiglia, Monica Setta festeggia: “Inondata d’affetto”

Giorno di festa quello di oggi, mercoledì 5 agosto 2020, per Monica Setta, conduttrice di Unomattina in famiglia, che compie 56 anni, portati splendidamente. E per l’occasione tutti i suoi fans, nonch ...

Buon compleanno, Federica Pellegrini: «32 anni, e rido!»

Fino a qui tutto bene. Parola della Divina. Federica Pellegrini compie 32 anni il 4 agosto, e su Instagram si mostra al fianco della torta e dei palloncini: «32 e rido!!! Direi che l’ho presa bene», ...

Giorno di festa quello di oggi, mercoledì 5 agosto 2020, per Monica Setta, conduttrice di Unomattina in famiglia, che compie 56 anni, portati splendidamente. E per l’occasione tutti i suoi fans, nonch ...Fino a qui tutto bene. Parola della Divina. Federica Pellegrini compie 32 anni il 4 agosto, e su Instagram si mostra al fianco della torta e dei palloncini: «32 e rido!!! Direi che l’ho presa bene», ...