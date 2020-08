Fonseca: “Sarà dura contro il Siviglia. Il nostro modello è l’Atalanta” (Di martedì 4 agosto 2020) Paulo Fonseca, allenatore della Roma, a pochi giorni dalla gara contro il Siviglia in Europa League, ha rilasciato un’intervista ad AS. Queste le parole del tecnico giallorosso al quotidiano spagnolo: “Sì, sono nato in Mozambico per via di mio padre che era in guerra e poi decise di restare lì. Anche se dopo siamo tornati in Portogallo quando avevo un anno, non ho ricordi. Il mio primo anno è andato bene. Il calcio italiano è stata una grande sorpresa per me, ha un livello molto alto. Sapevo che le squadre erano forti e organizzate, attaccano anche e non sono solo difensive. Abbiamo dovuto adattarci al periodo post-quarantena, una fase senza dubbio difficile. La squadra si è riunita, abbiamo fatto un fantastico finale di campionato e abbiamo pareggiato solo con l’Inter nei ... Leggi su alfredopedulla

