Josip Ilicic, il grande assente dell’Atalanta scrive ai compagni. Il suo momento difficile (Di domenica 2 agosto 2020) Dalla Slovenia torna a farsi sentire Josip Ilicic, il grande assente dell’Atalanta post lockdown. A 32 anni sta cercando di superare un momento difficile, probabilmente dovuto proprio a quello che l’emergenza coronavirus ha significato per lui. Sul suo profilo Instagram ha postato una foto di gruppo della squadra che mostrano la sua maglia con il numero 72. “Grandi”, il commento di Ilicic con tanto di cuoricino. Nonostante la sconfitta contro l’Inter, i bergamaschi hanno chiuso terzi in campionato, confermando la qualificazione in Champions League. Propria la coppa europea sarà il prossimo impegno dell’Atalanta, che sfiderà il Psg nei quarti di finale. Proprio in Champions, contro il Valencia, l’ultima ... Leggi su ilfattoquotidiano

