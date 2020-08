Conte, durissimo sfogo nel post partita: “Poca protezione dalla società” (Di domenica 2 agosto 2020) Antonio Conte alza la voce al termine di Atalanta-Inter. Duro attacco alla società: “Se si è deboli è difficile proteggere la squadra” Antonio Conte, al termine della gara contro l’Atalanta, si è reso protagonista di un acceso post partita. Il tecnico ha difesa i suoi giocatori e ha attaccato la linea della società utilizzata durante la stagione. “La squadra ha cuore e orgoglio, voglia di dimostrare che spesso e volentieri le critiche ricevute non sono giuste. Non è stato riconosciuto né il lavoro mio né quello dei calciatori, ho trovato scarsa protezione da parte del club nei nostri confronti. Se si vuole ridurre il gap con la Juventus, bisogna essere forti in campo ma soprattutto fuori. Si dovrà parlare col ... Leggi su zon

