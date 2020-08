Donna si dà fuoco in un campo, dramma a Crema (Di sabato 1 agosto 2020) Donna si dà fuoco a Crema. La sindaca: “Le persone hanno preferito filmare che aiutarla. Cosa siamo diventati?”. CREMONA – Donna si dà fuoco a Crema. La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di sabato 1 agosto 2020 quando la vittima ha deciso di suicidarsi nei pressi di un locale molto conosciuto. Inutili i tentativi dei soccorritori che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della Donna. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire meglio quanto accaduto anche se la vicenda. Il post denuncia della sindaca di Crema La vicenda è stata raccontata dalla sindaca di Crema che ha deciso di pubblicare sui social la lettera inviata dal passante che ha cercato di ... Leggi su newsmondo

