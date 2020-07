Rogo di rifiuti a Castel Volturno, notte di lavoro per vigili del fuoco (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI vigili del fuoco di Caserta hanno impiegato tutta la notte per spegnere un incendio sviluppatosi nella tarda serata di ieri, a Castel Volturno (Ce), in una discarica a cielo aperto nell’ex bacino di estrazione della sabbia. In fiamme centinaia di pneumatici che erano all’interno di un camion abbandonato, plastica e tanto altro materiale tossico gettato alla rinfusa; la combustione ha provocato una nube nera ed è dovuto arrivare un escavatore dei vigili del fuoco per movimentare l’immondizia e sparpagliarla in modo da provocarne lo spegnimento naturale. Ma da qualche giorno si registra un superlavoro per i pompieri, specie sotto il fronte dei roghi di rifiuti, che stanno ... Leggi su anteprima24

