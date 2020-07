Pokèmon Players Cup 2020: L’Italia continua a dominare (Di venerdì 31 luglio 2020) Si dice che gli italiani siano un popolo di santi, poeti e navigatori, ma, a quanto pare, anche di abili giocatori Pokémon. Ebbene sì, perché ogni anno, nelle maggiori competizioni dedicate ai mostriciattoli tascabili, il Bel Paese riesce regolarmente a spiccare e a portare a casa risultati che gli hanno garantito la nomea di uno tra i più forti Paesi al mondo. Basti pensare che ai Campionati Mondiali dello scorso anno, dei 131 europei invitati alla competizione, ben 58 erano italiani. Ma non solo, perché tra i 16 migliori europei che hanno avuto accesso automaticamente alla seconda giornata di tornei, c’erano 6 italiani. Quest’anno, in occasione della Pokémon Players Cup, non sono stati da meno: tra i 16 migliori al mondo che si sfideranno nella finalissima, 3 sono italiani e due di loro rappresentano la metà ... Leggi su gamerbrain

