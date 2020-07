Napoli-Lazio, Inzaghi: “Speriamo di ripartire con i tifosi allo stadio” (Di venerdì 31 luglio 2020) Le dichiarazioni di Simone Inzaghi alla vigilia di Napoli-Lazio: “I tifosi sono la linfa di questo sport”. ROMA – Vigilia di Napoli-Lazio per Simone Inzaghi che è ritornato a parlare in conferenza stampa. “In questo momento – ha ammesso il tecnico biancoceleste citato da tuttomercatoweb.com – dobbiamo pensare solo al Napoli. Si tratta di un ultimo scoglio da superare in questa stagione lunghissima. Abbiamo fatto 12 partite di fila che sono state molto complicate. Il nostro obiettivo è chiudere al meglio una annata che ci ha permesso di vincere un trofeo e ritornare in Champions League dopo 13 anni. Ma i successi sono stati importanti anche a livello individuale: Immobile può vincere due trofei, ... Leggi su newsmondo

