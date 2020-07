Il Comitato di Cuasso: "Pandemia usata per chiudere l'ospedale" (Di venerdì 31 luglio 2020) Cuasso al Monte, Varese,, 31 luglio 2020 - «Il Covid è stato preso come scusa per non affrontare l'argomento. Pensano di chiudere la questione sul futuro dell'ospedale a ottobre, ma noi non intendiamo ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Comitato Cuasso Il Comitato di Cuasso: "Pandemia usata per chiudere l’ospedale" IL GIORNO Il Comitato di Cuasso: "Pandemia usata per chiudere l’ospedale"

Cuasso al Monte (Varese), 31 luglio 2020 - «Il Covid è stato preso come scusa per non affrontare l’argomento. Pensano di chiudere la questione sul futuro dell’ospedale a ottobre, ma noi non intendiamo ...

Cuasso al Monte (Varese), 31 luglio 2020 - «Il Covid è stato preso come scusa per non affrontare l’argomento. Pensano di chiudere la questione sul futuro dell’ospedale a ottobre, ma noi non intendiamo ...