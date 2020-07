Caso camici in Lombardia, ora il Fisco indaga sui capitali di Fontana rientrati dall’estero (Di venerdì 31 luglio 2020) Caso camici Lombardia, Fisco indaga su rientro capitali di Fontana Sembra non esserci pace per il governatore della Lombardia, Attilio Fontana: indagato per frode in pubblica fornitura insieme al cognato Andrea Dini per il Caso dei camici forniti alla Regione dalla ditta Dama Spa durante l’emergenza Coronavirus, adesso il presidente deve anche difendersi nell’indagine sui suoi soldi in Svizzera e sulla modalità con cui li ha regolarizzati, denunciandoli al Fisco italiano. Si tratta di 5,3 milioni di euro, detenuti su un conto della banca Ubs Ag a Lugano, che secondo la versione del governatore rappresentano l’eredità della ... Leggi su tpi

