Bimbo di due anni massacrato dal padre: si stava allenando ad utilizzare il vasino (Di giovedì 30 luglio 2020) L’uomo avrebbe ammesso di aver colpito troppo forte il figlio di due anni, Antonio Hicks Jr: il tutto è avvenuto durante una semplice attività quotidiana del bambino, che si stava allenando ad utilizzare il vasino Lascia increduli il racconto di Antonio Hicks, il padre accusato di aver picchiato il figlio di soli due anni mentre … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Giorgiolaporta : Un uomo di etnia #rom tenta di vendere sessualmente un bimbo di due anni su una spiaggia a #Ostia. Non voglio immag… - AMorelliMilano : Questo è accusato di aver cercato di 'vendere' un bimbo di due anni. Questi sono crimini contro l'umanità. #Ostia - weisxuxi : sembra che ha due anni ma deve recitare la parte di un bimbo dell’asilo - avvandreani : Principio di bigenitorialità: anche un bimbo di due anni può pernottare presso il padre - imgivls : NON SO CHI SIA IL BIMBO TRA I DUE MA NEL DUBBIO sono una bimba di franco126 #tiziaparty -