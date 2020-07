Bettini ci scrive che dobbiamo a Renzi l’alleanza del Pd con i Cinquestelle (Di giovedì 30 luglio 2020) Solo oggi ho il tempo di rispondere all’articolo di Mario Lavia e ad alcune successive affermazioni polemiche che sugli stessi argomenti sono proseguite in altre varie pubblicazioni. Cerco di ragionare sui temi posti da Lavia, perché lo conosco da tantissimo tempo, fin da ragazzo quando era un giovane dirigente della federazione giovanile comunista di Roma; e lo considero una persona intellettualmente onesta e intelligente. Egli sostiene che la mia strategia politica si fonda sulla rinuncia da parte del Partito democratico di governare in prima persona. Non è affatto nella mia predisposizione d’animo mortificare il partito che con passione ho contribuito a far nascere. Né considero il Movimento 5 stelle l’alleato “ideale” con il quale accompagnarsi. Tuttavia la differenza fondamentale tra una impostazione pragmatica e riformista e un ... Leggi su linkiesta

