Scivolone De Luca, non ci sono contagi a Vico Equense: arriva la smentita (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiVico Equense (Na) – “Abbiamo avuto 29 contagi: di questi, 6 li abbiamo avuti a Vico Equense” ha spiegato ieri il Governatore durante l’iniziativa di “Campania Libera – De Luca presidente” tenutasi a Casoria. Ma in serata arriva la smentita dalla stessa Unità di crisi regionale. “L’Unità di crisi della Regione – si legge nella nota diffusa ieri sera – in relazione al bollettino odierno sui casi positivi al Covid 19, chiarisce che, per quanto riguarda la Asl Napoli 3, il ‘contact tracing’ sugli spostamenti della comitiva romana – poi risultata contagiata al ritorno nella Capitale – non ha portato ... Leggi su anteprima24

andreagagliotta : @matteosalvinimi 1 conte 2 zaia 3 de Luca... ?????? Scivolone del BoRussia salivini al 5 posto - carlopiana : @luca_vota E @Libero_official che ci fa un titolo come se @borghi_claudio avesse detto una cosa intelligente e De R… -

Ultime Notizie dalla rete : Scivolone Luca Scivolone De Luca, non ci sono contagi a Vico Equense: arriva la smentita anteprima24.it Roma a Torino con il dubbio Zaniolo dopo lo «scivolone» in discoteca

Maturo in campo, ventunenne come tanti fuori dal campo. Nicolò Zaniolo non è sicuro di giocare da titolare contro il Torino, mercoledì alle 21.45, nella partita a cui la Roma chiede i tre punti per la ...

Montegiorgio, corsa al trotto in notturna intitolata a Luca Baleani

Domenica 26 luglio 2020. Corse al trotto in notturna a partire dalle ore 19.45. Riunione intitolata a Luca Baleani, appassionato e proprietario di cavalli, titolare della gelateria Martini di Ancona, ...

Maturo in campo, ventunenne come tanti fuori dal campo. Nicolò Zaniolo non è sicuro di giocare da titolare contro il Torino, mercoledì alle 21.45, nella partita a cui la Roma chiede i tre punti per la ...Domenica 26 luglio 2020. Corse al trotto in notturna a partire dalle ore 19.45. Riunione intitolata a Luca Baleani, appassionato e proprietario di cavalli, titolare della gelateria Martini di Ancona, ...