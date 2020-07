Roma, ‘Non puoi sederti qui, devi rispettare la distanza’: panico sul bus Atac, minaccia il passeggero con una lama, arrestato cittadino libico (Di martedì 28 luglio 2020) I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un 25enne, cittadino libico con precedenti, con le accuse di minaccia e offesa aggravate e false dichiarazioni a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. I fatti L’uomo, mentre si trovava a bordo dell’autobus Atac linea 40, ha preteso di sedersi accanto ad un altro passeggero, ma all’ invito di quest’ultimo, di sedersi in un altro posto, per mantenere la corretta distanza di sicurezza – così come previsto dalle norme sul distanziamento sociale per il contenimento del COVID 19 – il cittadino libico, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha estratto dalla tasca un cavatappi, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

