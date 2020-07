BSB, Test Donington: sorprende la Honda, ma è Jackson a dettare il passo (Di martedì 28 luglio 2020) 'It's been a long wait but BSB is back' scrivono i social media manager del BSB sugli account del campionato: dopo ben 147 giorni di stop dal Test collettivo di Jerez , team e piloti si sono ritrovati ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

Lee Jackson ha conquistato il miglior tempo nella giornata di test ufficiali del BSB British Superbike organizzata dal promoter del campionato MSV Racing. Sul layout 'National' di Donington Park, dopo ...

“It’s been a long wait but BSB is back” scrivono i social media manager del BSB sugli account del campionato: dopo ben 147 giorni di stop dal test collettivo di Jerez, team e piloti si sono ritrovati ...

