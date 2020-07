Uomo uccide convivente e poi si toglie la vita (Di lunedì 27 luglio 2020) PORTICI, NAPOLI,, 27 LUG - Un Uomo ha ucciso la convivente, poi si è gettato dal quarto piano della sua abitazione ed è finito al suolo privo di vita. E' accaduto questa sera in un condominio di via ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

repubblica : Portici, uomo uccide la compagna e poi si getta dal balcone - ValentinaVeltro : - serenel14278447 : Uomo uccide convivente e poi si toglie la vita - bassairpinia : Uomo uccide la convivente, ricercatrice universitaria, e poi si toglie la vita - - sasazinzi10 : RT @Agenzia_Ansa: Uomo uccide la convivente e poi si toglie la vita Nel Napoletano, si è lanciato dal balcone dopo il delitto #ANSA https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomo uccide

Macabro omicidio suicidio nel tardo pomeriggio di oggi a Portici. Un uomo ha ucciso a coltellate la compagna prima di gettarsi dal quarto piano della sua abitazione. Ancora tragedia in provincia di Na ...Un uomo ha ucciso la convivente, poi si è gettato dal quarto piano della sua abitazione ed è finito al suolo privo di vita. E’ accaduto questa sera in un condominio di via Libertà 216 a Portici (Napol ...