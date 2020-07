Destroy All Humans! - recensione (Di lunedì 27 luglio 2020) Era uno dei personaggi sul cui ritorno non avremmo scommesso un Bitcoin bucato e invece eccolo di nuovo qui, Cryptosporidium 137, per gli amici Crypto. È il centotrentasettesimo clone della sua specie e ha un compito apparentemente semplice: scendere sul pianeta Terra (degli anni '50) per collezionare DNA di Furon, la sua razza, contenuto nei cervelli degli umani in seguito ad un incontro interstellare avvenuto migliaia di anni prima. L'operazione a dire la verità non è del tutto indolore in quanto richiede l'estirpazione del tronco encefalico e la successiva, ehm... morte del soggetto. È prevedibile quindi incontrare un po' di resistenza dagli abitanti del luogo.Fortunatamente Crypto ha dalla sua una tecnologia enormemente più avanzata di quella terrestre, che attinge dall'immaginario dei film sci-fi di metà secolo scorso, da cui ... Leggi su eurogamer

