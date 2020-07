Ana: domani ambulanti in piazza Montecitorio (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma – “Facciamo un ultimo appello agli ambulanti ed ai cittadini che frequentano i mercati, le fiere, le sagre, ma anche a coloro che giornalmente lavorano come ambulanti in tutta Italia ed agli stessi cittadini cominciando da Roma a partecipare alla manifestazione nazionale di domani, a piazza Montecitorio, alle ore 9”. E’ quanto si legge nella nota dell’Ana, Associazione Nazionale ambulanti. L’Ana poi spiega le ragioni della manifestazione di domani: “Chiedere la tutela dei fieristi, di chi fa le feste/sagre di paese, dei giostrai e degli ambulanti tutti, eliminare totalmente per tutto l’anno la tosap e la cosap nel 2020, avere aiuti economici concreti (modello ultima legge regione sardegna), bloccare ... Leggi su romadailynews

