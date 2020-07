Reggio Calabria, extracomunitario sequestra una disabile. La chiude in camera, lucchetto alla porta (Di domenica 26 luglio 2020) camera sbarrata, lucchetto alla porta, disabile impossibilitata a uscire. La polizia ha arrestato in flagranza di reato un 45enne extracomunitario. L’accusa: sequestro di persona ai danni di una connazionale disabile. Gli agenti di Bovalino (Reggio Calabria) hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. L’uomo ha 45 anni ed è ospite nel Centro di Ardore. L’extracomunitario ha chiuso con il lucchetto Dopo una segnalazione, l’intervento degli uomini in divisa. Hanno verificato che l’uomo aveva rinchiuso all’interno della propria stanza una connazionale disabile. Poi si era allontanato ... Leggi su secoloditalia

