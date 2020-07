Salvini dice che il sindaco di Lampedusa «è un poveretto» e che i migranti sono «nullafacenti o delinquenti infetti» (Di venerdì 24 luglio 2020) Il livello del dibattito politico in Italia tocca picchi sempre meno aulici. Ormai ci siamo abituati: durante i comizi di piazza, infatti, accade sempre più spesso che le modalità comunicative si riducano a insulti. Ed è accaduto anche nel tardo pomeriggio di un caldo venerdì 24 luglio, con Salvini contro il sindaco di Lampedusa dopo le critiche mosse da Totò Martello nella giornata di oggi. E il climax discendente delle dichiarazioni tocca il suo minimo storico – per ora – quando lo definisce «un poveretto». LEGGI ANCHE > Il sindaco di Lampedusa: «Salvini dice che, con la Lega, i porti torneranno chiusi, ma sono stati sempre aperti anche con lui» ... Leggi su giornalettismo

“Abbiamo chiesto al Governo che questo sia l’ultimo arrivo perché quella struttura, che fino a qualche giorno prima che ci inviassero i migranti da tenere in quarantena era un Cara, non è adeguata né ...Critiche anche dal sindaco Lampedusa per la visita di ieri di Matteo Salvini sull’isola. Visti i nuovi sbarchi che stanno mettendo in difficoltà il territorio, il leader della Lega ha anche affermato ...