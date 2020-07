Aumento Pensioni di invalidità 2020, ultime novità su sentenza 152/2020 (Di giovedì 23 luglio 2020) Con la sentenza n. 152/2020 pubblicata in data 20 luglio 2020 dalla Corte Costituzionale i giudici si sono pronunciati sull’incostituzionalità dell’art 38 della legge 448/2001 anticipata lo scorso 23 giugno dalla Consulta riguardo alla misura di prestazione assistenziale a favore degli invalidi civili totali. La decisione della Consulta non avrà effetto retroattivo e ne beneficerà solo una parte degli attuali percettori di reddito, questo perché le soglie reddituali previste per ottenere l’incremento al milione non sono le medesime previste attualmente per il riconoscimento della prestazione. Sulla bontà della sentenza pubblicata da pochi giorni dalla Corte Costituzionale é intervenuta attraverso un comunicato Stampa datato 21 ... Leggi su pensionipertutti

saverioberlinza : @GiuseppeConteIT Prepariamoci cari connazionali, patrimoniale, pensioni, prima casa, aumento delle tasse. Eppure st… - NicolasACacere1 : @HuffPostItalia Ma anche no, chi ci vuole stare con i pezzi semi-intelligenti della Lega, Forza Italia che parla so… - Maria45049946 : @LaVeritaWeb DISCRIMINAZIONE CONTRO ANZIANI, AMMALATI, E POVERI. INGIUSTIZIA. VIOLAZIONI DI DIRITTI UMANI RICATTAND… - mickyCARADONNA : AUMENTO PENSIONI DI INVALIDITÀ: ARRIVA LA SENTENZA. ALLERTATE TUTTE LE SEDI ANMIC PER I CHIARIMENTI. PRESI I PRIMI… -