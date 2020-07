Smart working, verso la proroga per il settore privato (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sarà che ancora non si sa bene che cosa accadrà con la scuola, sarà che ancora non si capisce se la produzione delle varie aziende riprenderà a pieno ritmo, fatto sta che il Governo ha ipotizzato l’idea di incentivare lo smart working anche per i prossimi mesi. Lo ha chiarito Francesca Puglisi, sottosegretaria al Lavoro, intervistata su Radio1 Rai: «Non credo che chi sia in smart working sia in vacanza» (come l’aveva paragonato il giuslavorista e più volte parlamentare Pietro Ichino, ndr), ha chiarito la sottosegretaria, «Lo smart working nel decreto Rilancio è stato prorogato per il 50% del personale della pubblica amministrazione fino a fine anno per un graduale ritorno alla normalità. Pensiamo di inserire una norma di proroga anche per il lavoro privato nel prossimo decreto che faremo per il prosieguo degli ammortizzatori sociali». Leggi su vanityfair

civati : Smart working, meravigliosa posizione e autoironia. @HipDem - Adnkronos : #Smartworking, verso proroga anche per privati - Corriere : Occhi secchi e obesità: ecco Susan, i peggiori effetti dello smart working in una grafica - vincenzamignogn : RT @GuidoCrosetto: Ieri un mio conoscente: Mia moglie lavora al ministero xxx. È in Smart Working. L’amministrazione però non l’ha dotata d… - FraChPaLe : @fRa_gAv @GuidoCrosetto Non è smart working, è far nulla -