Don Winslow, fenomenologia della perdita in un Paese sull’orlo del baratro (Di mercoledì 22 luglio 2020) Malgrado ami presentarli come ispirati alla struttura sincopata del jazz, che ascolta fin dall’adolescenza, e che a «una dichiarazione di apertura, la melodia», fa seguire una serie di improvvisazioni di segno ben diverso, è forte la sensazione che i racconti riuniti da Don Winslow in Broken (HarperCollins, pp. 536, euro 20, traduzione di Alfredo Colitto e Giuseppe Costigliola) riflettano soprattutto lo stato d’animo rabbioso e dolente che si respira oggi in America. Lasciatosi alle spalle la Trilogia del Cartello e … Continua L'articolo Don Winslow, fenomenologia della perdita in un Paese sull’orlo del baratro proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

ladivoralibri : RT @ILBRIO: @ladivoralibri @CasaLettori @CarmelaCusmai @mariadicuonzo1 @artdielle @danisetta @SheMsBluebell @Basil_73 @Einaudieditore @Neri… - ILBRIO : @ladivoralibri @CasaLettori @CarmelaCusmai @mariadicuonzo1 @artdielle @danisetta @SheMsBluebell @Basil_73… - christianrocca : RT @Linkiesta: Il video di @donwinslow contro #Trump e la riapertura delle scuole. #KeepYourChildHome - Linkiesta : Il video di @donwinslow contro #Trump e la riapertura delle scuole. #KeepYourChildHome - Basil_73 : @maurizioagazzi @CriCassar @Einaudieditore In effetti. Io ho appena finito Don Winslow, poi ho nell'ordine: Camille… -

Ultime Notizie dalla rete : Don Winslow Don Winslow, fenomenologia della perdita in un Paese sull'orlo del baratro Il Manifesto L'America "spezzata" di Don Winslow (in sei romanzi brevi)

Broken: a pezzi, la condizione dell'universo umano, per lo meno di quello che siamo soliti trovarci davanti nei romanzi di Don Winslow, scrittore torrenziale, incontenibile, apocalittico. Tre aggettiv ...

“Trump è il diavolo, smetto di scrivere fino alle elezioni”: Don Winslow Vs. il presidente

Don Winslow, l'autore best seller in tutto il mondo, smette di scrivere fino alle elezioni presidenziali americane per combattere e sconfiggere Donald Trump. Sarà questo il suo "nuovo" lavoro, almeno ...

Broken: a pezzi, la condizione dell'universo umano, per lo meno di quello che siamo soliti trovarci davanti nei romanzi di Don Winslow, scrittore torrenziale, incontenibile, apocalittico. Tre aggettiv ...Don Winslow, l'autore best seller in tutto il mondo, smette di scrivere fino alle elezioni presidenziali americane per combattere e sconfiggere Donald Trump. Sarà questo il suo "nuovo" lavoro, almeno ...